До конца недели КТК должен возобновить свою работу – Акчулаков

К концу этой недели Каспийский трубопроводный консорциум 100% должен войти в строй. Это два ВПУ. Третий ВПУ будет находиться на ремонте, но он, в принципе, и был в резерве. Всегда работали два ВПУ. Болат Акчулаков

При этом министр отметил, что начало загрузки ожидается уже до конца этой недели.

Да (до конца недели КТК полностью заработает. – Прим. ред.). Вообще ожидаем, что сегодня загрузка начнется. Я не хочу забегать вперед. Если будут сильные волны и что-то штормить, корабль может не подойти к причалу. Но это уже такие особенности, которые мы не можем контролировать. Болат Акчулаков

По его словам, в настоящее время ремонтные работы практически завершены.

На сегодня ситуация такая: ремонтные работы в принципе закончены. Они проходили с перерывами из-за погодных условий. Замена труб завершена, вчера завершилась его опрессовка, заполнение водой для определения каких-то проблемных участков на случай, чтобы избежать разливов. Сегодня ожидали, что воду сольем, танкер подгоним, и он начнет работать. Это ВПУ-3 начнет сегодня работать полностью, тогда 100% мощности нефтепровод восстановит. Буквально вчера мы отправили дополнительных специалистов (в Новороссийск. – Прим. ред.). Они сегодня должны быть там, чтобы убедиться в том, что все закончилось. Болат Акчулаков

Глава ведомства уточнил, что на этой неделе ВПУ-2 и ВПУ-3 еще будут находиться на ремонте.

ВПУ-2 собирались так и так ставить на плановый капремонт. В течение мая, наверное, закончим. Глава Минэнерго РК

Министр добавил, что мощности одного ВПУ-3, который обеспечивает 60% перекачки казахстанской нефти, для транспортировки будет достаточно.

20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.