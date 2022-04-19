ЧП на КТК: Жамаубаев назвал возможные потери для Казахстана

Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения. Будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так, оценивается в пределах 100-150 млрд тенге. Ерулан Жамаубаев

Как отметил глава Минфина, если повреждения устранят быстро, тогда потери будут меньше.

12 апреля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков также заявил, что пока подсчитывать ущерб в материальном выражении рано, однако больших потерь Минэнерго не видит.