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Законодательство РК
11:17 19.04.2022

ЧП на КТК: Жамаубаев назвал возможные потери для Казахстана

Каспийский трубопроводный консорциум Фото: Facebook/cpcpipe
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства назвал примерные цифры по потерям для страны от ЧП на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.
Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения. Будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так, оценивается в пределах 100-150 млрд тенге.Ерулан Жамаубаев

Как отметил глава Минфина, если повреждения устранят быстро, тогда потери будут меньше.

12 апреля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков также заявил, что пока подсчитывать ущерб в материальном выражении рано, однако больших потерь Минэнерго не видит.

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