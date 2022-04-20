Минобороны продолжает поиски пропавшего солдата после взрыва в Таразе

Я встречался с его родными. На зимний период мы приостанавливали поиски, потому что погодные условия. Мы начали работы по утилизации и, соответственно, работы по поиску, не хотелось бы говорить об останках этого военнослужащего, но работы по поиску продолжаются. Если он находился в эпицентре взрыва, то по большому счету, там могло ничего и не остаться. Руслан Жаксылыков

Министр добавил, что объем работы очень большой, необходимо провести осмотр территорий, просеивание. И это огромные затраты – людские и временные.

Мы предлагали им признать его погибшим или без вести пропавшим, тогда бы выплаты были и со стороны Вооруженных сил. Но мы понимаем семью, поэтому поиски продолжаются. Поиски ведем не только мы, поиски ведутся и органами внутренних дел. Руслан Жаксылыков

26 августа 2021 года на складе воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области прогремел взрыв.

Хронологию тех событий можно прочитать здесь.