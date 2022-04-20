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Законодательство РК
14:14 20.04.2022

Скопление фур на границе: о чем договорились власти Казахстана и Кыргызстана

скопление фур, принятые меры Фото: pixabay
Казахстан и Кыргызстан договорились принять меры для свободного передвижения грузов через границу. Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов и первый зампредседателя Кабмина КР Арзыбек Кожошев провели онлайн-переговоры, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Кабинет министров Кыргызстана, меры должны уменьшить очереди из грузовиков на границе.

  • Налоговая не будет допускать выезд из Кыргызстана фур без наличия электронных счетов-фактур на перевозимый товар.

  • КГД РК не будет досматривать фуры с электронными счетами-фактурами, которые едут транзитом в страны ЕАЭС.

  • В случае выявления в счетах-фактурах незаявленного товара, ввозимого из КР в РК, фуры будут возвращать обратно.

  • Руководство налоговой службы Кыргызстана и КГД Казахстана создадут группу в WhatsApp, где при возврате фур будут сообщаться причина и другие подробности.

  • Будет усилена работа погранслужб двух стран для ликвидации в ближайшие дни затора грузовиков на казахстанско-кыргызской границе.

В марте уже проходили переговоры в режиме видеоконференции – тогда Казахстан и Кыргызстан договорились не допускать скопления фур на границе.

В феврале кыргызстанские перевозчики жаловались, что таможенники Казахстана устраивают «безосновательные» проверки на границе.

Анастасия Московчук
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