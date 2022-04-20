Алматинцев экстренно эвакуировали из ТРЦ – комментарий ДП

Поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре (Forum. – Прим. ред.). В настоящее время экстренными службами города организованы эвакуационные проверочные мероприятия. Будут подключены саперные подразделения. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что посетители и работники ТРЦ эвакуированы на безопасное расстояние.

Обновлено в 15:38

По Торгово-развлекательных центру Forum - отбой, информация не подтвердилась. ТРЦ работает в штатном режиме. Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что 19 апреля вечером в Алматы «заминировали» семь школ.