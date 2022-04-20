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14:43 20.04.2022

Алматинцев экстренно эвакуировали из ТРЦ – комментарий ДП

алматы, трц, минирование, эвакуация Фото: Zakon.kz
В Алматы «заминировали» один из торгово-развлекательных центров – посетителей и работников эвакуировали на безопасное расстояние. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре (Forum. – Прим. ред.). В настоящее время экстренными службами города организованы эвакуационные проверочные мероприятия. Будут подключены саперные подразделения.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что посетители и работники ТРЦ эвакуированы на безопасное расстояние.

Обновлено в 15:38

По Торгово-развлекательных центру Forum - отбой, информация не подтвердилась. ТРЦ работает в штатном режиме.Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что 19 апреля вечером в Алматы «заминировали» семь школ.

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