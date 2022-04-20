Семь школ «заминировали» в Алматы

О якобы минировании школы №99 сообщил наш читатель.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы.

Минувшим вечером поступило сообщение о якобы минировании семи школ города. Экстренными службами города была проведена проверка, саперными подразделениями осмотрены объекты. В результате взрывных устройств не обнаружено. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что во время проверки ни учащихся, ни педагогов в школах не было.

В настоящее время устанавливается личность анонима. Он будет задержан и привлечен к ответственности. Пресс-служба ДП Алматы

Напомним, 31 марта по всему Казахстану прокатилась «волна» сообщений о минировании различных общественных мест.

В Алматы «заминировали» три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение, в Нур-Султане – два автосалона и два ТРЦ, в Караганде – автоЦОН.

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Отметим, что карагандинские полицейские уже установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину, который дал признательные показания.

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19 апреля стало известно, что задержан предполагаемый телефонный «террорист» – им оказался житель Житикары (Костанайская область) 1986 г.р., работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города.