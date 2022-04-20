Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:17 20.04.2022

Семь школ «заминировали» в Алматы

В Алматы 19 апреля вечером поступили сообщения о якобы минировании семи школ города. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

О якобы минировании школы №99 сообщил наш читатель.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы.

Минувшим вечером поступило сообщение о якобы минировании семи школ города. Экстренными службами города была проведена проверка, саперными подразделениями осмотрены объекты. В результате взрывных устройств не обнаружено.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что во время проверки ни учащихся, ни педагогов в школах не было.

В настоящее время устанавливается личность анонима. Он будет задержан и привлечен к ответственности.Пресс-служба ДП Алматы

Напомним, 31 марта по всему Казахстану прокатилась «волна» сообщений о минировании различных общественных мест.

Новость по теме

Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж

В Алматы «заминировали» три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение, в Нур-Султане – два автосалона и два ТРЦ, в Караганде – автоЦОН.

Новость по теме

МВД сделало заявление: десятки сообщений о «минировании»

Отметим, что карагандинские полицейские уже установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Новость по теме

Какое наказание грозит за ложный вызов о минировании, рассказал адвокат

19 апреля стало известно, что задержан предполагаемый телефонный «террорист» – им оказался житель Житикары (Костанайская область) 1986 г.р., работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города.

Динара Халдарова
Алматы
Мобильные переводы: c 2023 года информацию будут передавать только по чиновникам
19.04.2022
Курс доллара снизился еще на 5,73 тенге
19.04.2022
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля
19.04.2022
180 млрд тенге намеревались похитить должностные лица Минэкологии и «Оператора РОП» – Антикор
19.04.2022
Ситуация в Украине: продление военного положения, обмен пленными, гумкоридор с «Азовстали»
19.04.2022
Главная Топ LIVE Все