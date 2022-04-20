Предельные цены на оптовую реализацию газа планируют повысить в Казахстане

Так, предлагается увеличить предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

К примеру, в Нур-Султане тысяча кубометров газа без учета НДС будет стоить 29 629 тенге (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года цена составляет 25 764 тенге).

В Алматы газ будет стоить 24 548 тенге за кубометр (сейчас – 21 346 тенге). В Шымкенте цена на газ поднимется до 25 617 тенге (22 276 тенге).

Кроме того, изменятся предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа на внутреннем рынке РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая. Там же можно посмотреть предлагаемые цены по всем регионам.