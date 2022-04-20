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Законодательство РК
14:53 20.04.2022

Предельные цены на оптовую реализацию газа планируют повысить в Казахстане

повышение предельных цен на газ в РК Фото: pixabay
Министерство энергетики РК подготовило приказ «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается увеличить предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

К примеру, в Нур-Султане тысяча кубометров газа без учета НДС будет стоить 29 629 тенге (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года цена составляет 25 764 тенге).

В Алматы газ будет стоить 24 548 тенге за кубометр (сейчас – 21 346 тенге). В Шымкенте цена на газ поднимется до 25 617 тенге (22 276 тенге).

Кроме того, изменятся предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа на внутреннем рынке РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая. Там же можно посмотреть предлагаемые цены по всем регионам.

Лариса Черненко
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