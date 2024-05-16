В Казахстане вырастут оптовые цены на товарный газ с 1 июля

Министерство энергетики подготовило изменения в предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 июля 2024 года предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке составят за тысячу кубометров:

Астана – 29 757 тенге (сейчас 27 052 тенге);

Алматы – 29 873 тенге (сейчас 25 103 тенге);

Шымкент – 29 341 тенге вместо 26 197 тенге;

Акмолинская область – 29 757 тенге местов 27 052 тенге;

Актюбинская область – 11 445 тенге вместо 8 478 тенге;

Алматинская область – 29 873 тенге вместо 25 103 тенге;

Атырауская область – 13 018 тенге вместо 9643 тенге;

Западно-Казахстанская область – 14 747 тенге вместо 14 637 тенге;

Жамбылская область – 28 626 тенге вместо 23 855 тенге;

Жетысуская область – 29 873 тенге вместо 25 103 тенге;

Карагандинская область – 29 757 тенге вместо 27 052 тенге;

Костанайская область – 25 521 тенге вместо 22 387 тенге;

Кызылординская область – 12 136 тенге вместо 10 113 тенге;

Мангистауская область – 21 594 тенге вместо 18 300 тенге;

Туркестанская область – 29 341 тенге вместо 26 197 тенге;

Улытауская область – 29 757 тенге вместо 27 052 тенге;

Восточно-Казахстанская область – 7563 тенге, не изменится.

Таким образом, цена на газ вырастут практически во всех регионах, только в Восточно-Казахстанской останутся на прежнем уровне.

Аналогичным образом установлены предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа на внутреннем рынке.

Они вырастут в большинстве регионов, немного снизятся в Шымкенте, Западно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областях. В Восточно-Казахстанской также останутся на прежнем уровне.

Как пояснили в Минэнерго, предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются каждые пять лет с разбивкой по годам и при необходимости корректируются ежегодно 1 июля, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов республики.

"Корректировка производится не более одного раза в год на основании обращения национального оператора в уполномоченный орган в связи с изменением цен покупки товарного газа, структуры или источников товарного газа, или подлежащих государственному регулированию тарифов на транспортировку товарного газа по магистральным газопроводам, хранение товарного газа в подземных хранилищах газа", – говорится в обосновании.

При этом указывается, что изменения произведены в рамках установленного 15%-ного ограничения повышения предельных цен оптовой реализации товарного газа по сравнению с текущим уровнем до "20% в среднеарифметическом значении на всей территории Республики Казахстан в течение одного календарного года".

Минэнерго также поясняет, что необходимость ежегодного повышения оптовых цен товарного газа более чем на 15% была ранее одобрена главой государства и правительством.

Вместе с тем говорится, что в ближайшие годы ожидается резкий рост потребления газа с 18,5 млрд куб. м в 2023 году до 32,1 млрд куб. м газа к 2028 году за счет введения парогазовых электростанций в южных регионах, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и нефтегазохимии, активной газификации регионов.

Ввиду ограниченных ресурсов, газоснабжение новых потребителей будет возможно только за счет импорта из Российской Федерации по коммерческим ценам на условиях take-or-pay ("бери или плати"), что приведет к резкому увеличению себестоимости газа.

"Поэтапное достижение безубыточности реализации газа на внутреннем рынке позволит АО НК "QazaqGaz" поддерживать стабильное газоснабжение в условиях необходимости импорта газа без ущерба энергетической безопасности и развивать новые промышленные и газотранспортные проекты, а также снизить ценовую диспропорцию между соседними регионами", – отмечают в Минэнерго.

В связи с чем и подготовлен проект приказа, предусматривающий корректировку утвержденных предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке республики и предельных цен оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа на внутреннем рынке РК с 1 июля 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая.