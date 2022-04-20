16:39 20.04.2022
Я не ударил ни одной женщины в своей жизни – Джонни Депп
Фото: Instagram/johnnydepp
Звездные экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают судиться. Страсти не утихают – бывшие возлюбленные удивляют общественность новыми подробностями из личной жизни, передает Zakon.kz.
На днях актриса Эмбер Херд обвинила бывшего мужа Джонни Деппа в изнасиловании. Во время судебного заседания Депп ответил, что никогда не поднимал руку на Херд.
Я сам никогда не достигал такой точки, чтобы ударить мисс Херд каким-либо образом. Я не ударил ни одной женщины в своей жизни.Американский актер Джонни Депп
Джонни Депп дал показания в суде по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд. Он подал иск на 50 млн долларов против бывшей супруги.
Актриса написала статью для Washington Post, в которой назвала себя «жертвой домашнего насилия».
Позже Эмбер Херд подала встречный иск на 100 млн долларов против Деппа. Оба иска объединили в одно делопроизводство. Судебный процесс продлится не менее шести недель.
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