Я не ударил ни одной женщины в своей жизни – Джонни Депп

На днях актриса Эмбер Херд обвинила бывшего мужа Джонни Деппа в изнасиловании. Во время судебного заседания Депп ответил, что никогда не поднимал руку на Херд.

Я сам никогда не достигал такой точки, чтобы ударить мисс Херд каким-либо образом. Я не ударил ни одной женщины в своей жизни. Американский актер Джонни Депп

Джонни Депп дал показания в суде по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд. Он подал иск на 50 млн долларов против бывшей супруги.

Актриса написала статью для Washington Post, в которой назвала себя «жертвой домашнего насилия».

Позже Эмбер Херд подала встречный иск на 100 млн долларов против Деппа. Оба иска объединили в одно делопроизводство. Судебный процесс продлится не менее шести недель.