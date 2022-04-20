Мейржан Шермаханбет стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Финальную схватку казахстанец провел уверенно, по итогам двух периодов праздновал успех со счетом 12:3. После выступления Мейржана Шермаханбета казахстанские палуаны выйдут на ковер еще в трех весовых категориях.

Финал (72 кг): Абылайхан Амзеев – Мохамад Реза Хойотолла Мохтари (Иран). Финал (82 кг): Диас Кален – Расул Саде Гармсири (Иран). Схватка за 3-е место (97 кг): Санжар Серикхан – Такихито Цурудо (Япония).

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