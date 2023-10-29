Казахстанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира впервые в истории страны

Казахстанский борец греко-римского стиля Султан Асетулы завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Турнир прошел в городе Тиран (Албания), пишет Национальный Олимпийский комитет РК.

В финале весовой категории до 67 килограммов Асетулы оказался сильнее Мустафы Йылдырыма из Турции. Схватка завершилась в пользу Асетулы со счетом 2:1.

Асетулы стал первым казахстанцем, кому удалось выиграть золотую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе.