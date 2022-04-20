17:49 20.04.2022
В Караганде пациент набросился на врача
Фото: pixabay
В Караганде в Областном центре травматологии и ортопедии им. Макажанова произошел конфликт между пациентом и врачом. Факт зарегистрирован в полиции, сообщает Zakon.kz.
По данным областного ведомства, инцидент произошел еще 16 апреля.
Видео было опубликовано на одной из страниц в Instagram.
Зато кулаками машет хорошо и ничего не болит.
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Участились случаи с избиением врачей, скоро не к кому будет обращаться, – отреагировали пользователи.
Факт зарегистрирован в полиции.
Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.Пресс-служба ДП Карагандинской области