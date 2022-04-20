В Караганде пациент набросился на врача

По данным областного ведомства, инцидент произошел еще 16 апреля.

Видео было опубликовано на одной из страниц в Instagram.

Зато кулаками машет хорошо и ничего не болит. Данные в студию! Страна должна знать этого «героя»! Участились случаи с избиением врачей, скоро не к кому будет обращаться, – отреагировали пользователи.

Факт зарегистрирован в полиции.