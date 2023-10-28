Минздрав направил в Караганду группу опытных медиков

Министерство здравоохранения направило в Караганду для оказания консультативной помощи пострадавшим группу высококлассных врачей в составе токсиколога, травматолога-ортопеда и нейрохирурга, сообщает Zakon.kz.

"Для спасения жизни и здоровья пострадавших горняков оказывается вся необходимая медицинская помощь с привлечением лучших специалистов отрасли". Минздрав РК

На данное время 18 человек доставлены в многопрофильную больницу им. проф. Х.Ж. Макажанова, из них 17 госпитализированы на стационарное лечение, один пострадавший находится на амбулаторном лечении.

15 пострадавших с отравлением токсическими газами, легкой и средней степени тяжести, без ухудшения состояния получают лечение в отделении токсикологии больницы. Один человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой, состояние тяжелое, стабильное, в сознании.

Еще один пострадавший получает медпомощь в отделении травматологии, состояние средней тяжести.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, число погибших при аварии достигло 21 человека. В шахте остается 23 шахтера.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

