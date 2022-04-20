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Законодательство РК
17:57 20.04.2022

Уравняют права работников полного и неполного рабочего дня – Токаев подписал закон

рк, работники, рабочий день, права, токаев, закон Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон об уравнении прав работников полного и неполного рабочего дня, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)», – говорится в сообщении.

31 марта на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)».

Конвенция была принята на Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Она регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении:

  • права на ведение коллективных переговоров;

  • безопасности и охраны труда;

  • защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;

  • недопущения дискриминации в области труда и занятий.

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