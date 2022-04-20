17:57 20.04.2022
Уравняют права работников полного и неполного рабочего дня – Токаев подписал закон
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон об уравнении прав работников полного и неполного рабочего дня, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)», – говорится в сообщении.
31 марта на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)».
Конвенция была принята на Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Она регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении:
права на ведение коллективных переговоров;
безопасности и охраны труда;
защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;
недопущения дискриминации в области труда и занятий.