Уравняют права работников полного и неполного рабочего дня – Токаев подписал закон

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)», – говорится в сообщении.

31 марта на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)».