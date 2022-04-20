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Законодательство РК
18:21 20.04.2022

Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017

тенге, хищение Фото: Zakon.kz
Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы».

По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах.Пресс-служба Антикоррупционной службы

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

16 марта была задержана бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды.

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