Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:49 20.04.2022

Диас Кален завоевал девятую медаль для Казахстана на ЧА по греко-римской борьбе

Борьба ЧА Медаль Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Диас Кален не сумел выиграть финальную схватку на чемпионате Азии, проиграв представителю Ирана Расул Саде Гармсири, сообщает Zakon.kz.

В поединке за золотую медаль казахстанский палуан, выступавший в весовой категории до 82 кг, минимально уступил иранскому спортсмену – 3:4. Таким образом, Диас Кален завоевал «серебро» для казахстанской команды, девятую по счету награду за два дня азиатского первенства. Но на этом казахстанцы не планируют останавливаться. Шанс на 10 награду будет у Санжара Серикхана, который выйдет на ковер, чтобы оспорить бронзовую медаль в весе 97 кг.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Новость по теме

Абылайхан Амзеев завоевал серебряную медаль ЧА по греко-римской борьбе

Куандык Шынасилов
Монголия
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля
19.04.2022
Ситуация в Украине: продление военного положения, обмен пленными, гумкоридор с «Азовстали»
19.04.2022
Вайнер Туребаев и еще три организатора финпирамиды взяты под стражу
19.04.2022
Врач назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин
19.04.2022
Антикор задержал работника районного суда в Алматы за взятку
19.04.2022
Главная Топ LIVE Все