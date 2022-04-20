Диас Кален завоевал девятую медаль для Казахстана на ЧА по греко-римской борьбе

В поединке за золотую медаль казахстанский палуан, выступавший в весовой категории до 82 кг, минимально уступил иранскому спортсмену – 3:4. Таким образом, Диас Кален завоевал «серебро» для казахстанской команды, девятую по счету награду за два дня азиатского первенства. Но на этом казахстанцы не планируют останавливаться. Шанс на 10 награду будет у Санжара Серикхана, который выйдет на ковер, чтобы оспорить бронзовую медаль в весе 97 кг.

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