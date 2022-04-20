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Законодательство РК
18:49 20.04.2022

Женщина лишилась носа из-за ревности сожителя в Акмолинской области

кулак Фото: pixabay
В Акмолинской области пьяный мужчина из-за ревности повредил нос сожительнице, передает Zakon.kz.

19 апреля в отдел полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой Центральной районной больницы за помощью обратилась местная жительница.

Пострадавшей был постановлен диагноз – «травматическая ампутация носа».

Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине в порыве гнева нанес ее сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность. ДП Акмолинской области

Было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В настоящее время пострадавшая сообщила полицейским, что намерена примириться с сожителем.

Анастасия Стативкина
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