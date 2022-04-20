Женщина лишилась носа из-за ревности сожителя в Акмолинской области

19 апреля в отдел полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой Центральной районной больницы за помощью обратилась местная жительница.

Пострадавшей был постановлен диагноз – «травматическая ампутация носа».

Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине в порыве гнева нанес ее сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность. ДП Акмолинской области

Было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В настоящее время пострадавшая сообщила полицейским, что намерена примириться с сожителем.