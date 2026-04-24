#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Пьяный костанаец до смерти забил свою сожительницу и оказался за решеткой

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 01:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Костанайской области пьяный мужчина на почве ревности до смерти избил сожительницу. Трагедия произошла в селе Троебратское, передает Zakon.kz.

Как сообщает 24 апреля 2026 года телеканал "Алматы ТВ", злоумышленник нанес женщине множественные удары руками. От полученных травм – закрытой черепно-мозговой и тупой травмы живота – потерпевшая скончалась.

В суде подсудимый признал свою вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, суд назначил 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

"Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей. В качестве отягчающих обстоятельств признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сообщила пресс-секретарь областного суда Ляззат Байгожина.

Похожий инцидент ранее произошел в Павлодарской области. В трех километрах от ферросплавного завода в сторону города Аксу было обнаружено тело женщины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Домашний тиран не давал жить супруге и оказался за решеткой в ЗКО
01:49, 26 апреля 2026
Домашний тиран не давал жить супруге и оказался за решеткой в ЗКО
В Костанайской области мужчина насмерть забил односельчанина
03:33, 19 июля 2023
В Костанайской области мужчина насмерть забил односельчанина
Смерть после свадьбы: в Караганде вынесли приговор мужчине за убийство своей сожительницы
03:13, 04 декабря 2025
Смерть после свадьбы: в Караганде вынесли приговор мужчине за убийство своей сожительницы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: