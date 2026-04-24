Пьяный костанаец до смерти забил свою сожительницу и оказался за решеткой

В Костанайской области пьяный мужчина на почве ревности до смерти избил сожительницу. Трагедия произошла в селе Троебратское, передает Zakon.kz.

Как сообщает 24 апреля 2026 года телеканал "Алматы ТВ", злоумышленник нанес женщине множественные удары руками. От полученных травм – закрытой черепно-мозговой и тупой травмы живота – потерпевшая скончалась.

В суде подсудимый признал свою вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, суд назначил 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

"Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей. В качестве отягчающих обстоятельств признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сообщила пресс-секретарь областного суда Ляззат Байгожина.

