19:34 20.04.2022
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
Фото: sarbaz.kz
В Таразе задержали экс-командующего войсками регионального командования «Юг», генерал-майора Кайдара Каракулова, передает Zakon.kz.
19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемир Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК («Халатность») и водворен в ИВС бывший командующий войсками регионального командования «Юг». Пресс-служба МВД РК
15 марта стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности командующего войсками регионального командования «Юг» Кайдара Каракулова.
26 августа 2021 года на складе боеприпасов близ Тараза произошли взрывы. Погибли 17 человек.
6 декабря 2021 года министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о выявленных после проверки нарушениях.