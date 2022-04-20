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Законодательство РК
19:34 20.04.2022

Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов

Кайдар Каракулов Фото: sarbaz.kz
В Таразе задержали экс-командующего войсками регионального командования «Юг», генерал-майора Кайдара Каракулова, передает Zakon.kz.
19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемир Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК («Халатность») и водворен в ИВС бывший командующий войсками регионального командования «Юг». Пресс-служба МВД РК

15 марта стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности командующего войсками регионального командования «Юг» Кайдара Каракулова.

26 августа 2021 года на складе боеприпасов близ Тараза произошли взрывы. Погибли 17 человек.

6 декабря 2021 года министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о выявленных после проверки нарушениях.

Анастасия Стативкина
МО РК
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