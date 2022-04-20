По останкам крыс ученые раскрыли тайны древнего кораблекрушения
По словам зооархеолога Сьерры Хардинг, пишет rg.ru, скелеты корабельных грызунов неплохо сохранились. Анализ показал, что на судне обитали крысы разных видов. Часть грызунов принадлежала к виду черных крыс, которые путешествовали с торговцами на Ближний Восток из Южной Азии и Индии. Однако другие крысы оказались слишком экзотичными. Морфология их зубов указывает на то, что эти грызуны могли происходить из Туниса или Корсики в центральном Средиземноморье.
По мнению ученого, открытие указывает на то, что страны Леванта имели обширные деловые связи с отдаленными территориями.
Отмечается, что с места кораблекрушения также была поднята крупнейшая коллекция грузов, состоявших из византийской и раннеисламской керамики.
Кроме того, установлено, что судно перевозило грецкие орехи из Турции и рыбный соус из района Галилейского моря. На борту подводные археологи обнаружили как христианские кресты, так и мусульманские благословения, что говорит об интернациональности экипажа. Надписи на бортах были выполнены на греческом и арабском языках. Примечательно, что человеческих останков на борту исследователи не нашли. Это может означать, что люди потенциально могли спастись и добраться до берега.