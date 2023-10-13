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Ученые дали ИИ прочитать древние свитки, сожженные при извержении Везувия

сгоревший древний свиток Фото: University of Kentucky
Исследователи Университета Кентукки обратились к искусственному интеллекту, чтобы раскрыть содержание папируса, сожженного при извержении Везувия в 79 году нашей эры, сообщает Zakon.kz.

Извержение достигло библиотеки роскошной виллы, где дотла сгорели сотни древних свитков. Казалось, что катастрофа уничтожила свитки навсегда, но спустя почти 2000 лет исследователи извлекли первое слово из одного из текстов, используя ИИ, сообщает The Guardian.

Об открытии объявили в четверг профессор Брент Силз и команда исследователей. Это первый восстановленный текст из одного из свернутых неповрежденных свитков.

В рамках проекта "Везувий" Силз и его команда опубликовали тысячи трехмерных рентгеновских снимков двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса. Они также выпустили программу ИИ, которую обучили читать буквы на свитках, основываясь на тонких изменениях, которые древние чернила внесли в структуру папируса.


древний свиток

Фото: University of Kentucky


Нераспечатанные свитки принадлежат к коллекции Института Франции в Париже и входят в число сотен свитков, извлеченных из библиотеки на вилле. Эта вилла, как предполагается, принадлежала одному из высокопоставленных римских государственных деятелей, возможно, Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину, тестю Юлия Цезаря.

В настоящее время можно прочитать три строки свитка, содержащие до 10 букв. В одном из последних разделов можно увидеть не менее четырех колонок текста. Ученые предполагают, что в этом фрагменте описывался "пурпур". 

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