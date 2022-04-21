Студенты массово отравились в колледже Рудного

Как сообщает МИА «Казинформ», пострадавшие обратились в медучреждения города с жалобами на тошноту и рвоту.

Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили, – рассказали в областном Управлении здравоохранения.

Также в ведомстве сообщили, что 10 студентов госпитализированы.