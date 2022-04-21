00:32 21.04.2022
Студенты массово отравились в колледже Рудного
Фото: Zakon.kz
Более 70 учащихся Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой, передает Zakon.kz.
Как сообщает МИА «Казинформ», пострадавшие обратились в медучреждения города с жалобами на тошноту и рвоту.
Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили, – рассказали в областном Управлении здравоохранения.
Также в ведомстве сообщили, что 10 студентов госпитализированы.