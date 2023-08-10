Виновнице массового отравления студентов в Рудном вынесли приговор
По факту массового отравления студентов под надзором прокуратуры Костанайской области было проведено досудебное расследование, в ходе которого установлено, что руководитель ТОО "S-Salta" Шугубаева С. А., игнорируя принятые обязательства, допустила нарушение санитарных норм, что привело к массовому отравлению.
Кроме того, выявлена причастность руководителя ТОО "S-Salta" к незаконному использованию заведомо подложных документов, а именно личных медицинских книжек о прохождении медицинского обследования.
"7 августа 2023 года приговором суда Шугубаева С. А. признана виновной в использовании подложных документов и нарушении санитарных правил и была приговорена к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью сроком на три года".Прокуратура Костанайской области
В надзорном органе уточнили, что приговор в законную силу не вступил.
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В рамках уголовного дела, возбужденного Управлением полиции Рудного Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля была начата внеплановая проверка в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО "S-Salta".