Виновнице массового отравления студентов в Рудном вынесли приговор

20 апреля прошлого года в Рудненском горно-технологическом колледже произошло пищевое отравление 14 студентов. 7 августа 2023 года суд вынес приговор руководительнице ТОО "S-Salta", которая арендовала столовую в колледже, сообщает Zakon.kz.

По факту массового отравления студентов под надзором прокуратуры Костанайской области было проведено досудебное расследование, в ходе которого установлено, что руководитель ТОО "S-Salta" Шугубаева С. А., игнорируя принятые обязательства, допустила нарушение санитарных норм, что привело к массовому отравлению.

Кроме того, выявлена причастность руководителя ТОО "S-Salta" к незаконному использованию заведомо подложных документов, а именно личных медицинских книжек о прохождении медицинского обследования.

"7 августа 2023 года приговором суда Шугубаева С. А. признана виновной в использовании подложных документов и нарушении санитарных правил и была приговорена к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью сроком на три года". Прокуратура Костанайской области

В надзорном органе уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

Материал по теме Студенты массово отравились в колледже Рудного

20 апреля 2022 года в одном из колледжей Рудного произошло массовое отравление – 72 первокурсника пожаловались на тошноту и рвоту. По данному факту полиция начала досудебное расследование.

Материал по теме Будем разбираться – Аймагамбетов про отравление студентов в Рудном

В рамках уголовного дела, возбужденного Управлением полиции Рудного Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля была начата внеплановая проверка в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО "S-Salta".