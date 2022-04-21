10:12 21.04.2022
Крупный пожар в павлодарской школе – госпитализирована учительница
Фото: Zakon.kz
Учительница пострадала в результате пожара в павлодарской школе. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, передает Zakon.kz.
Пациентка 1975 г.р. госпитализирована в терапию через барокамеру. Диагноз – «отравление угарным газом средней степени тяжести».Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области
Ранее сообщалось, что в Павлодаре в общеобразовательной школе №28 тушат крупный пожар.