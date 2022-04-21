Крупный пожар в павлодарской школе – госпитализирована учительница

Пациентка 1975 г.р. госпитализирована в терапию через барокамеру. Диагноз – «отравление угарным газом средней степени тяжести». Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в Павлодаре в общеобразовательной школе №28 тушат крупный пожар.