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10:12 21.04.2022

Крупный пожар в павлодарской школе – госпитализирована учительница

павлодар, школа, пожар, учительница, угарный газ, госпитализация Фото: Zakon.kz
Учительница пострадала в результате пожара в павлодарской школе. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, передает Zakon.kz.
Пациентка 1975 г.р. госпитализирована в терапию через барокамеру. Диагноз – «отравление угарным газом средней степени тяжести».Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в Павлодаре в общеобразовательной школе №28 тушат крупный пожар.

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