Хосеп Гвардиола вернул «МСити» на первое место и установил рекорд АПЛ

Гвардиола обновил данное достижение чемпионата Англии после успеха его команды над «Брайтоном» – 3:0 – в 32-м туре АПЛ. Испанский специалист одержал 250 побед в 344 матчах «МСити». Для достижения этих цифр ему потребовалось наименьшее количество матчей среди всех тренеров, работавших в АПЛ.

Фото: Instagram/josep_gvardiola

К примеру, 396 матчей использовал Жозе Моуринью, 429 встреч – Кенни Далглиш, 433 игры – Арсен Венгер.

Также «Манчестер Сити» снова возглавил таблицу чемпионата Англии, набрав 77 очков. Всего лишь балл ему уступает «Ливерпуль».

У нас есть всего один месяц, чтобы закончить Премьер-лигу, и мы знаем, что нам нужно делать. Если мы потеряем два очка, «Ливерпуль» станет чемпионом. Впереди нас ждут действительно сложные матчи. За последние пять лет то, что мы сделали, было выдающимся. Игроки выкладываются по полной. Главный тренер «МСити» Хосеп Гвардиола

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