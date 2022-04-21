Водителя автобуса в наркотическом опьянении задержали в Актобе

20 апреля полицейскими по ул. Рыскулова за нарушение ПДД был остановлен автобус «ПАЗ» под управлением 52-летнего водителя, осуществляющий перевозку пассажиров на 7-м маршруте.

При проверке документов состояние водителя вызвало подозрение, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование, где выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. ДП Актюбинской области

Автобус поместили на специальную стоянку.

Водителю общественного транспорта грозит лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет и административный арест на 15 суток.