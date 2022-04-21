Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:37 21.04.2022

Главную проблему при лечении зубов у детей с аутизмом назвал врач

Проблема, дети-аутисты, лечение зубов, страх Фото: pexels
Поход к стоматологу даже у ментально здоровых людей нередко ассоциируется с колоссальным стрессом и страхом. Стоматологи предпринимают немалые усилия, чтобы провести лечение зубов у детей, страдающих аутизмом, передает Zakon.kz.

Дети с особенностями развития и с аутизмом не могут получить квалифицированную стоматологическую помощь из-за отсутствия специализированных центров. Для таких деток необходимы особенные условия, иная тактика поведения и лечения, квалифицированный персонал.

Такие особенные дети к стоматологам идут неохотно, не открывают рот. Мы подготовили специальные видеоролики, разрисовали стены, чтобы у детей возникало чувство комфорта. Ребенок приходит, садится в кресло, сначала без каких-либо манипуляций. Идет адаптация 2-3 приема. Когда ребенок привыкает, мы начинаем проводить лечебные манипуляции. Декан школы стоматологии КазНМУ Басымбек Дильбарханов

Врачи Алматы

Фото: КазНМУ

Детский аутизм, или, как сейчас еще называют, расстройства аутистического спектра (РАС), сегодня встречается у каждого 88-го ребенка. В Казахстане проблема оказания стоматологической помощи детям с аутизмом не изучается, работает только один специализированный стоматологический кабинет.

За поэтичным выражением «дети дождя» скрывается каждодневный подвиг людей, столкнувшихся с диагнозом «аутизм». Дети никогда не смогут воспринимать себя частью окружающего их мира, для их родителей каждый день – это череда сражений и побед. Сначала борьба с самим собой, принятие и осознание того, что их ребенок никогда не вылечится, а затем борьба с болезнью за каждый жест, каждую улыбку, каждый взгляд и слово ребенка – маленькие, но такие важные победы. Руководитель центра «Аутизм победим» Роза Сазанбаева

Специалисты отмечают, что предстоит огромная работа по изучению особенностей стоматологического здоровья детей с аутизмом и выработке тактики их лечения.

Новость по теме

Роза Сазанбаева: Аутизм - не приговор, его можно корректировать!

Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
20.04.2022
Резкое понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Казахстане
20.04.2022
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
20.04.2022
ТОО «Корпорация Казахмыс» меняет «прописку»
20.04.2022
Уравняют права работников полного и неполного рабочего дня – Токаев подписал закон
20.04.2022
Главная Топ LIVE Все