Главную проблему при лечении зубов у детей с аутизмом назвал врач

Дети с особенностями развития и с аутизмом не могут получить квалифицированную стоматологическую помощь из-за отсутствия специализированных центров. Для таких деток необходимы особенные условия, иная тактика поведения и лечения, квалифицированный персонал.

Такие особенные дети к стоматологам идут неохотно, не открывают рот. Мы подготовили специальные видеоролики, разрисовали стены, чтобы у детей возникало чувство комфорта. Ребенок приходит, садится в кресло, сначала без каких-либо манипуляций. Идет адаптация 2-3 приема. Когда ребенок привыкает, мы начинаем проводить лечебные манипуляции. Декан школы стоматологии КазНМУ Басымбек Дильбарханов

Фото: КазНМУ

Детский аутизм, или, как сейчас еще называют, расстройства аутистического спектра (РАС), сегодня встречается у каждого 88-го ребенка. В Казахстане проблема оказания стоматологической помощи детям с аутизмом не изучается, работает только один специализированный стоматологический кабинет.

За поэтичным выражением «дети дождя» скрывается каждодневный подвиг людей, столкнувшихся с диагнозом «аутизм». Дети никогда не смогут воспринимать себя частью окружающего их мира, для их родителей каждый день – это череда сражений и побед. Сначала борьба с самим собой, принятие и осознание того, что их ребенок никогда не вылечится, а затем борьба с болезнью за каждый жест, каждую улыбку, каждый взгляд и слово ребенка – маленькие, но такие важные победы. Руководитель центра «Аутизм победим» Роза Сазанбаева

Специалисты отмечают, что предстоит огромная работа по изучению особенностей стоматологического здоровья детей с аутизмом и выработке тактики их лечения.