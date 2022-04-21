СК «Евразия» выплатила 3,3 млн тенге по КАСКО после ДТП, спровоцированного детьми

По причине малого опыта водителя, невнимательности, незнания и несоблюдения основных правил, недостаточно развитого чувства самосохранения происходит много аварий. Ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения. В стране более 10% дорожно-транспортных происшествий связано с детьми.

Более 20% ДТП происходят по вине детей, которые переходили улицу в неположенном месте, ездили на велосипедах по дороге или выбегали на проезжую часть. Так произошло с одним из клиентов СК «Евразия».

2 октября прошлого года в 22.00 в населенном пункте Турбат Туркестанской области произошло ДТП, которое спровоцировали двое детей. Дети выбежали на проезжую часть дороги. Избегая столкновения, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt свернул с дороги на тротуар и врезался в ограждение.

В результате происшествия передняя часть автомобиля была разбита. Водитель приобрел авто в кредит и оформил добровольный полис КАСКО в СК «Евразия». По данному договору страховая выплата составила около 3,3 млн тенге. Деньги были перечислены в счет погашения кредита водителя.

Напомним, в Казахстане банки предлагают оформлять КАСКО на автомобили, приобретаемые в кредит. Дело в том, что машина становится предметом залога и служит гарантией возвращения заемных денег. Понятно, что банк заинтересован в сохранении залогового транспортного средства. Если заемщик перестанет выплачивать кредит, автомобиль можно будет продать и погасить задолженность перед банком. При наличии страхового полиса КАСКО, если происходит хищение или серьезная авария, все расходы, связанные с займом банка, берет на себя страховая компания, которая и погашает кредит. Директор Департамента рекламы и PR СК «Евразия» Алина Тойганбаева

Напоминаем, СК «Евразия» запустила продукт Smart Casco с новой, значительно улучшенной программой и с дополнительной опцией VIP-сервиса. Теперь этот полис позволяет защитить автомобиль от всех возможных рисков. Узнать подробности, а также оформить полис можно самостоятельно на сайте или через менеджера компании по WhatsApp.

Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.2. от 9 марта 2022 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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