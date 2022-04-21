Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:39 21.04.2022

Токаев назначил замминистра иностранных дел Казахстана

рк, мид, заместитель, Ермухамбет Конуспаев, назначение Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермухамбета Конуспаева заместителем министра иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Конуспаев Ермухамбет Болатпекович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в тексте.

Ранее эту должность занимал Марат Сыздыков, который указом главы государства назначен постоянным представителем РК при Организации Договора о коллективной безопасности.

Ермухамбет Конуспаев родился 8 октября 1976 года в Алматы.

Трудовой стаж:

  • атташе Департамента двустороннего сотрудничества (2001-2002);

  • атташе Посольства РК в Германии (2002-2003);

  • атташе, третий, второй секретарь в Посольстве РК в Австрии (2003-2007);

  • старший консультант в Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2008);

  • первый секретарь, советник Посольства РК в Германии (2008-2014);

  • заместитель директора Департамента внешнеэкономической политики МИД (11.2014-08.2017);

  • временно исполняющий обязанности директора Департамента Евразийской интеграции МИД (08.2017-10.2017);

  • директор Департамента Евразийской интеграции МИД (10.2017-10.2019);

  • генеральный консул РК в городе Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия (с 10.2019).

Динара Халдарова
МИД РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
20.04.2022
Резкое понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Казахстане
20.04.2022
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
20.04.2022
ТОО «Корпорация Казахмыс» меняет «прописку»
20.04.2022
Уравняют права работников полного и неполного рабочего дня – Токаев подписал закон
20.04.2022
Главная Топ LIVE Все