Токаев назначил замминистра иностранных дел Казахстана

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Конуспаев Ермухамбет Болатпекович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в тексте.

Ранее эту должность занимал Марат Сыздыков, который указом главы государства назначен постоянным представителем РК при Организации Договора о коллективной безопасности.

Ермухамбет Конуспаев родился 8 октября 1976 года в Алматы.

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