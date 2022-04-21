Токаев назначил замминистра иностранных дел Казахстана
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Конуспаев Ермухамбет Болатпекович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в тексте.
Ранее эту должность занимал Марат Сыздыков, который указом главы государства назначен постоянным представителем РК при Организации Договора о коллективной безопасности.
Ермухамбет Конуспаев родился 8 октября 1976 года в Алматы.
Трудовой стаж:
атташе Департамента двустороннего сотрудничества (2001-2002);
атташе Посольства РК в Германии (2002-2003);
атташе, третий, второй секретарь в Посольстве РК в Австрии (2003-2007);
старший консультант в Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2008);
первый секретарь, советник Посольства РК в Германии (2008-2014);
заместитель директора Департамента внешнеэкономической политики МИД (11.2014-08.2017);
временно исполняющий обязанности директора Департамента Евразийской интеграции МИД (08.2017-10.2017);
директор Департамента Евразийской интеграции МИД (10.2017-10.2019);
генеральный консул РК в городе Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия (с 10.2019).