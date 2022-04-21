Ашимбаев высказался о дополнительных требованиях по госязыку для иностранцев

По словам спикера Сената, знать государственный язык – это обязанность и долг каждого гражданина. Сейчас много работы в этом направлении ведется, но есть и определенные проблемы в сфере.

Что касается иностранных граждан, то если они временно приезжают к нам на пару месяцев и планируют уехать дальше, то будет неправильным говорить им – учите наш язык. Это идет вразрез с международными документами. Если же они планируют остаться у нас и работать, то они обязаны наряду с гражданами страны выполнять требования Конституции и соблюдать законы. Маулен Ашимбаев

Что касается социальной регистрации, то все зависит от сроков пребывания этих граждан в стране. Если они приезжают на ПМЖ, то они должны будут брать соцрегистрацию.

Ранее в МВД рассказали, сколько россиян и украинцев приехали в Казахстан за последнее время.