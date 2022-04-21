Изучение иностранных языков не дает мозгу стареть – исследование

На старение мозга влияют не только возраст, но и перенесенные заболевания, образ жизни, наличие ожирения. Процесс старения мозга можно замедлить при помощи умственных и физических нагрузок, пишет HiNews.ru.

По мнению экспертов из Высшей школы экономики и Нортумбрийского университета, изучение иностранных языков способствует продлению молодости. Как пишут исследователи в статье Frontiers in Psychology, умственные способности улучшают разговор на иностранном языке.

Как утверждают авторы работы, мозг у людей, изучающих иностранные языки, оказался моложе, чем у людей того же возраста, которые не знают другой язык. Правда, с такой теорией согласны не все ученые. Некоторая группа исследователей считает, что теория о влиянии иностранных языков на мозг человека сильно преувеличена.