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14:20 21.04.2022

Изучение иностранных языков не дает мозгу стареть – исследование

мозг человека, старение Фото: pexels
Старость – это естественный и неизбежный процесс. Согласно исследованиям ученых, мозг тоже стареет, и к 60 годам может произойти деградация, передает Zakon.kz.

На старение мозга влияют не только возраст, но и перенесенные заболевания, образ жизни, наличие ожирения. Процесс старения мозга можно замедлить при помощи умственных и физических нагрузок, пишет HiNews.ru.

По мнению экспертов из Высшей школы экономики и Нортумбрийского университета, изучение иностранных языков способствует продлению молодости. Как пишут исследователи в статье Frontiers in Psychology, умственные способности улучшают разговор на иностранном языке.

Как утверждают авторы работы, мозг у людей, изучающих иностранные языки, оказался моложе, чем у людей того же возраста, которые не знают другой язык. Правда, с такой теорией согласны не все ученые. Некоторая группа исследователей считает, что теория о влиянии иностранных языков на мозг человека сильно преувеличена.

Анастасия Беньяминова
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