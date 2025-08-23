#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

После рождения детей у мужчин меняется мозг – исследование

дети, отцы, семья , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 16:51 Фото: pixabay
Ученые обнаружили, что мозг впервые ставших отцами мужчин по-особому реагирует на собственных младенцев, сообщает Zakon.kz.

Когда папы смотрели видео со своими детьми, у них активировались области, отвечающие за социальное понимание, эмоции и систему вознаграждения, – причем сильнее, чем при виде чужих младенцев или даже беременных жен. Работа опубликована в журнале Human Brain Mapping (HBP).

"Наши данные показывают: отцовский мозг настраивается на уникальную значимость своего ребенка. Эти реакции связаны не просто с социальным интересом, а с глубиной психологической связи с младенцем", – объяснил ведущий автор исследования Филип Ньюсом.

В эксперименте участвовали 32 молодых отца из Лос-Анджелеса. Через восемь месяцев после рождения ребенка они проходили функциональную МРТ, во время которой смотрели короткие ролики со своим малышом, чужим младенцем, партнершей или незнакомой женщиной.

Сканирование показало: при виде собственного ребенка у мужчин сильнее активировались задняя поясная кора и орбитофронтальная кора – зоны, связанные с регуляцией эмоций, вознаграждением и "чтением" мыслей и чувств других. Причем сила реакции зависела от того, насколько папы чувствовали себя эмоционально связанными с ребенком и как справлялись со стрессом первых месяцев.

Авторы подчеркивают, что результаты дополняют данные о "материнском мозге" и указывают: отцовство также перестраивает работу нервных сетей, помогая лучше понимать потребности младенца.

Ранее стало известно, какими приложениями чаще всего пользуются дети в Казахстане.

