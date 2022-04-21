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14:56 21.04.2022

В Алматы для биообработки используют дроны

вредители, насаждения, биообработка Фото: пресс-служба акимата Алматы
Дроны используют для биообработки зеленых насаждений от вредителей в Алматы. Препараты имеют специфический запах, но не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей, сообщает Zakon.kz.

В городе, как отмечают в пресс-службе акимата, начался первый этап биологической обработки зеленых насаждений от вредителей.

В качестве экспериментального варианта на труднодоступных участках, там, где нет возможности проехать на спецтехнике, используются дроны. В основном зеленые насаждения обрабатываются механизированным методом с помощью ранцевых опрыскивателей, – отмечено в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обработка производится биологическим препаратом низкого класса опасности, разрешенным к применению на территории Казахстана.

Препараты имеют специфический запах, но не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей.

В настоящее время обработка зеленых насаждений временно приостановлена из-за осадков.

По прогнозам синоптиков, с 21 по 27 апреля ожидаются дожди. Из-за осадков эффективность биологических веществ теряется.

Для более эффективного результата обработка производится ночью и ранним утром – с 23:00 до 06:00. Это время благоприятно для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей, – говорится в публикации.
Анастасия Московчук
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