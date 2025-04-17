#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Общество

Жителей Алматы предупредили о начале биообработки зеленых насаждений

Жителей Алматы предупредили о начале биообработки зеленых насаждений, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 20 апреля 2025 года в Алматы стартует сезон биологической обработки зеленых насаждений. Мероприятия проводятся с целью улучшения состояния деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и сохранения экологического баланса в городе, сообщает Zakon.kz.

В акимате южной столицы уточнили, что работы будут осуществляться в ночное время: отсутствие прямого солнечного света способствует более длительному действию средств на вредителей за счет замедленного испарения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

План обработки на текущий год охватывает 2,3 млн зеленых насаждений на землях общего пользования. Работы выполняются в четыре этапа подрядными организациями, имеющими лицензии на производство и применение пестицидов:

  • I этап: с 20 апреля по 30 мая – первая обработка (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную – тополей);
  • II этап: с 1 июня по 30 июня – вторая обработка;
  • III этап: с 5 июля по 5 августа – третья обработка;
  • IV этап: с 15 августа по 20 сентября – четвёртая обработка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно информации, для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По результатам работ последних четырех лет зафиксирована высокая эффективность препаратов, особенно в борьбе с такими вредителями-фитофагами, как каштановая моль, боярышниковая и розанная листовертки. Ежегодная систематическая обработка позволяет стабильно снижать численность опасных насекомых и поддерживать здоровье городских деревьев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Страны СНГ договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество
Общество
10:35, Сегодня
Страны СНГ договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество
Шаг к четкому миру: что нужно учесть при лазерной коррекции зрения
Общество
10:29, Сегодня
Шаг к четкому миру: что нужно учесть при лазерной коррекции зрения
Интернет-мошенничество: схемы, которые должны знать все
Общество
10:20, Сегодня
Интернет-мошенничество: схемы, которые должны знать все
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: