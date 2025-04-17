Жителей Алматы предупредили о начале биообработки зеленых насаждений

С 20 апреля 2025 года в Алматы стартует сезон биологической обработки зеленых насаждений. Мероприятия проводятся с целью улучшения состояния деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и сохранения экологического баланса в городе, сообщает Zakon.kz.

В акимате южной столицы уточнили, что работы будут осуществляться в ночное время: отсутствие прямого солнечного света способствует более длительному действию средств на вредителей за счет замедленного испарения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

План обработки на текущий год охватывает 2,3 млн зеленых насаждений на землях общего пользования. Работы выполняются в четыре этапа подрядными организациями, имеющими лицензии на производство и применение пестицидов: I этап: с 20 апреля по 30 мая – первая обработка (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную – тополей);

II этап: с 1 июня по 30 июня – вторая обработка;

III этап: с 5 июля по 5 августа – третья обработка;

IV этап: с 15 августа по 20 сентября – четвёртая обработка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно информации, для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По результатам работ последних четырех лет зафиксирована высокая эффективность препаратов, особенно в борьбе с такими вредителями-фитофагами, как каштановая моль, боярышниковая и розанная листовертки. Ежегодная систематическая обработка позволяет стабильно снижать численность опасных насекомых и поддерживать здоровье городских деревьев.