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Законодательство РК
15:17 21.04.2022

Токаев поздравил Службу гоcохраны с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Президент ознакомился с деятельностью Службы государственной охраны. Затем Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии и поздравил сотрудников СГО с юбилеем, передает Zakon.kz.

Глава государства отметил важную роль этой структуры в системе обеспечения национальной безопасности и особую ответственность, которая возлагается на личный состав СГО, сообщает сайт Акорды.

служба безопасности

Фото: akorda.kz

Обеспечение безопасности руководства страны, охрана стратегических объектов, а также зарубежных гостей высокого ранга – очень серьезная задача, которую вы достойно выполняете. Безусловно, это свидетельствует о том, что за 30 лет сложились добрые традиции и преемственность. И сегодня потенциал службы огромен, имеются большие технические и оперативные возможности. С уверенностью можно сказать, что Служба государственной охраны – это коллектив настоящих патриотов. В самые сложные и ответственные моменты вы беззаветно служите Родине.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

награждение

Фото: akorda.kz

Президент отдельно остановился на больших возможностях СГО в деле противостояния различным вызовам и угрозам в современной геополитической ситуации.

Казахстан

Фото: akorda.kz

Необходимо дальнейшее развитие знаний и навыков личного состава и совершенствование всей системы государственной охраны. Служба государственной охраны – особая структура. Поэтому к ней всегда предъявляются высокие требования. Уверен, что вы будете качественно и оперативно выполнять все возложенные на вас задачи. Благодарю вас за безупречную службу.Касым-Жомарт Токаев

спорт

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов личному составу службы. Ряд сотрудников был отмечен государственными наградами, в частности, орденами «Айбын» І и ІІ степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», а также Благодарностью президента.

награждение

Фото: akorda.kz

По окончании церемонии награждения глава государства посмотрел праздничный концерт.

Президент

Фото: akorda.kz

Казахстан

Фото: akorda.kz

Президент

Фото: akorda.kz

награждение

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

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