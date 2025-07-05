Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с юбилеем экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

6 июля 2025 года он будет праздновать свое 85-летие.

"В поздравительном письме главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Токаев также подчеркнул значение важного решения первого президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нурсултану Назарбаеву здоровья.

Ранее глава государства подписал указ о назначении новых послов в двух странах – Кувейте и Бельгии.