В Павлодаре собака покусала восьмилетнего мальчика

Как сообщили в ДП Павлодарской области, в отделение полиции обратилась женщина, рассказав, что ее несовершеннолетний ребенок был укушен собакой во время прогулки.

Установлено, что мальчик решил погладить пса, который хоть и был на привязи, но лежал за забором одного из частных домов.

Согласно правилам, владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, а также иметь предупредительную табличку при входе на подворье о том, что на территории есть собака.

Владелец собаки привлечен к административной ответственности по ст. 407-2, п. 2 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – отметили в пресс-службе департамента полиции области.