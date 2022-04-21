17:35 21.04.2022
В Павлодаре собака покусала восьмилетнего мальчика
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Павлодаре мальчика покусала собака, когда ребенок хотел ее погладить. Владелец животного должен выплатить штраф, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП Павлодарской области, в отделение полиции обратилась женщина, рассказав, что ее несовершеннолетний ребенок был укушен собакой во время прогулки.
Установлено, что мальчик решил погладить пса, который хоть и был на привязи, но лежал за забором одного из частных домов.
Согласно правилам, владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, а также иметь предупредительную табличку при входе на подворье о том, что на территории есть собака.
Владелец собаки привлечен к административной ответственности по ст. 407-2, п. 2 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – отметили в пресс-службе департамента полиции области.