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Законодательство РК
17:35 21.04.2022

В Павлодаре собака покусала восьмилетнего мальчика

выгул животных на частной территории Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Павлодаре мальчика покусала собака, когда ребенок хотел ее погладить. Владелец животного должен выплатить штраф, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Павлодарской области, в отделение полиции обратилась женщина, рассказав, что ее несовершеннолетний ребенок был укушен собакой во время прогулки.

Установлено, что мальчик решил погладить пса, который хоть и был на привязи, но лежал за забором одного из частных домов.

Согласно правилам, владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, а также иметь предупредительную табличку при входе на подворье о том, что на территории есть собака.

Владелец собаки привлечен к административной ответственности по ст. 407-2, п. 2 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – отметили в пресс-службе департамента полиции области.
Оксана Житникова
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