Восьмилетний мальчик устроил пожар в квартире Павлодара

Ребенок с особыми потребностями, которого воспитывают отец и бабушка, устроил пожар в съемной квартире Павлодара. Мальчика с балкона горящей квартиры эвакуировали пожарные, сообщает Zakon.kz.

Пожар в квартире, которую снимает папа восьмилетнего мальчика, произошел 18декабря. Как оказалось, днем за ребенком присматривает бабушка, которая уложила внука на дневной сон и вышла за хлебом. Но ребенок проснулся и поджег кресло и вышел на балкон. Это и спасло мальчика, пишет Pavlodarnews.

Подробности рассказали волонтеры Павлодара, которые после случившегося объявили сбор средств помощи семье.

"Виталий уже много лет один воспитывает сына с инвалидностью. Мужчина работает, чтобы оплачивать съемное жильё и кормить, одевать сынишку. С малышом помогает лишь мама. Пожилой человек ложится в больницу по подозрению на онкологию". Волонтеры поискового отряда "VITA"

Обычно, говорят поисковики, которые пришли на помощь семье, днем мальчик спит около двух часов, за это время бабушка успевает сделать все нужные дела. Но в этот раз мальчик проснулся и устроил пожар. Восстанавливать съемную сгоревшую квартиру придется отцу мальчика, Виталию, который в одиночку воспитывает сына.

Накануне стало известно, что с балкона горящей квартиры пожарные спасли восьмилетнего мальчика. По данным спасателей, ребенок отравился угарным газом, отравление легкое и в госпитализации мальчик не нуждается.