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Законодательство РК
17:14 21.04.2022

Задержан студент, который приставал к несовершеннолетней в Нур-Султане

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Ранее на канал «102» поступило сообщение от жителя столицы о том, что в вечернее время к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина, передает Zakon.kz.
Задержан 20-летний студент. Установлено, что 18 апреля молодой человек на остановке встретил девушку. Проехав вместе в автобусе, он последовал за ней. Зайдя в подъезд, хотел познакомиться, на что получил отказ. После чего начал приставать.Пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что в отношении молодого человека возбуждено административное производство по ст. 434 КоАП РК.

Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также в ведомстве сообщили, что в медицинское учреждение направлен запрос о состоянии здоровья нарушителя.

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