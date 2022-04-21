Задержан студент, который приставал к несовершеннолетней в Нур-Султане

Задержан 20-летний студент. Установлено, что 18 апреля молодой человек на остановке встретил девушку. Проехав вместе в автобусе, он последовал за ней. Зайдя в подъезд, хотел познакомиться, на что получил отказ. После чего начал приставать. Пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что в отношении молодого человека возбуждено административное производство по ст. 434 КоАП РК.

Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также в ведомстве сообщили, что в медицинское учреждение направлен запрос о состоянии здоровья нарушителя.