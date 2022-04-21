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18:01 21.04.2022

Гульмарал Акбергенова принесла вторую медаль чемпионата Азии

Борьба ЧА Матч за бронзу Фото: Instagram/yerkebayevagulmaral
Представитель женской сборной Казахстана по борьбе Гульмарал Акбергенова завоевала бронзовую медаль на азиатском первенстве в Монголии, сообщает Zakon.kz.

В поединке за третье место Гульмарал Еркебаева, выступавшая в весовой категории 76 кг, с минимальным преимуществом одолела монголку Ариюняргал Ганбат – 5:4. Эта медаль стала 11-й для казахстанских представителей борьбы.

Напомним, борцы греко-римского стиля ранее положили в копилку сборной Казахстана девять наград различного достоинства.

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