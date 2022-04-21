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19:32 21.04.2022

Елена Рыбакина дала бой третьей ракетке мира Пауле Бадосе

Теннис второй круг Поражение Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, проявив невероятный характер в тяжелой трехсетовой борьбе, уступила за выход в четвертьфинал женского турнира на кортах Штутгарта испанке Пауле Бадосе, сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга одиночного разряда Елена Рыбакина сумела навязать свою борьбу одному из лидеров мирового женского тенниса. Испанская спортсменка, которая была посеяна на этом турнире под вторым номером, только на тай-брейке третьего сета смогла победить Рыбакину.

Легко взяв первую партию – 6:2 , Паула Бадоса далее проиграла во второй – 4:6, а в заключительной части игры удача повернулась к третьей ракетке мира на тай-брейке – 7:4.

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