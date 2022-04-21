Елена Рыбакина дала бой третьей ракетке мира Пауле Бадосе

В матче второго круга одиночного разряда Елена Рыбакина сумела навязать свою борьбу одному из лидеров мирового женского тенниса. Испанская спортсменка, которая была посеяна на этом турнире под вторым номером, только на тай-брейке третьего сета смогла победить Рыбакину.

Легко взяв первую партию – 6:2 , Паула Бадоса далее проиграла во второй – 4:6, а в заключительной части игры удача повернулась к третьей ракетке мира на тай-брейке – 7:4.

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