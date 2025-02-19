Елена Рыбакина одолела экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу в игре за выход в 1/4 финала турнира в Дубае

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). В третьем раунде одиночного разряда первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встречалась с Паулой Бадосой (Испания), занимающей 10-е место в рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность встречи составила два часа 50 минут. За это время Елена 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-понта из 10. Бадоса оформила восемь эйсов, допустила восемь двойных и реализовала пять брейк-пойнтов из 17.

Стоит отметить, что Елена отыграла шесть матчболов (четыре во второй партии).

В очном противостоянии Рыбакина восстановила равновесие 4:4.

В четвертьфинале Елена сыграет с чемпионкой Australian Open-2020 американкой Софьей Кенин, которая сенсационно разгромила прошлогоднюю чемпионку Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:0.

comeback COMPLETE 👏



Rybakina saves SIX match points en route to defeating Badosa 4-6, 7-6(8), 7-6(2)!#DDFTennis pic.twitter.com/pZylK92maa — wta (@WTA) February 19, 2025

Ранее на турнире в Дубае Джессика Пегула (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай) потерпели сенсационные поражения в одиночном разряде.