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Все о теннисе

Елена Рыбакина одолела экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу в игре за выход в 1/4 финала турнира в Дубае

Елена Рыбакина не справилась с Паулой Бадосой в игре за выход в 1/4 финала турнира в Дубае , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 18:01 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). В третьем раунде одиночного разряда первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встречалась с Паулой Бадосой (Испания), занимающей 10-е место в рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность встречи составила два часа 50 минут. За это время Елена 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-понта из 10. Бадоса оформила восемь эйсов, допустила восемь двойных и реализовала пять брейк-пойнтов из 17.

Стоит отметить, что Елена отыграла шесть матчболов (четыре во второй партии). 

В очном противостоянии Рыбакина восстановила равновесие 4:4. 

В четвертьфинале Елена сыграет с чемпионкой Australian Open-2020 американкой Софьей Кенин, которая сенсационно разгромила прошлогоднюю чемпионку Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:0.

Ранее на турнире в Дубае Джессика Пегула (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай) потерпели сенсационные поражения в одиночном разряде. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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