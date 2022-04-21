В СКО возобновят движение приграничных электричек

Глава СКО Кумар Аксакалов и начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов на встрече обсудили развитие железнодорожной отрасли, а также вопросы пассажирских перевозок. Об этом аким написал в своем Instagram.

Договорились возобновить курсирование электропоездов «Петропавловск – Исилькуль» и «Петропавловск – Петухово». Этот транспорт пользуется спросом у населения приграничных областей. Аким СКО Кумар Аксакалов

Движение электричек было приостановлено два года назад из-за пандемии.