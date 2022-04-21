19:49 21.04.2022
В СКО возобновят движение приграничных электричек
Фото: pixabay
Cпустя два года в Северо-Казахстанской области возобновится движение электричек по маршрутам «Петропавловск – Исилькуль» и «Петропавловск – Петухово», передает Zakon.kz.
Глава СКО Кумар Аксакалов и начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов на встрече обсудили развитие железнодорожной отрасли, а также вопросы пассажирских перевозок. Об этом аким написал в своем Instagram.
Договорились возобновить курсирование электропоездов «Петропавловск – Исилькуль» и «Петропавловск – Петухово». Этот транспорт пользуется спросом у населения приграничных областей. Аким СКО Кумар Аксакалов
Движение электричек было приостановлено два года назад из-за пандемии.