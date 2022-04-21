Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:49 21.04.2022

В СКО возобновят движение приграничных электричек

поезд Фото: pixabay
Cпустя два года в Северо-Казахстанской области возобновится движение электричек по маршрутам «Петропавловск – Исилькуль» и «Петропавловск  – Петухово», передает Zakon.kz.

Глава СКО Кумар Аксакалов и начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов на встрече обсудили развитие железнодорожной отрасли, а также вопросы пассажирских перевозок. Об этом аким написал в своем Instagram.

Договорились возобновить курсирование электропоездов «Петропавловск – Исилькуль» и «Петропавловск – Петухово». Этот транспорт пользуется спросом у населения приграничных областей. Аким СКО Кумар Аксакалов

Движение электричек было приостановлено два года назад из-за пандемии.

Новость по теме

Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут через Казахстан в Германию

Ирина Лукичева
Казахстан Северо-Казахстанская область
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
20.04.2022
Резкое понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Казахстане
20.04.2022
Школьные линейки на 9 Мая в школах проводить не планируется – МОН РК
20.04.2022
Казахстанцы завоевали первое командное место на ЧА по греко-римской борьбе
20.04.2022
Новый пакет санкций ввели США в отношении России
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все