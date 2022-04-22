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01:02 22.04.2022

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле

Четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева во втором круге турнира WTA 250 в Стамбуле, нанесла сокрушительное поражение Ребекке Петерсон из Швеции, сообщает Zakon.kz.

За час с небольшим матча 27-летняя казахстанка выполнила один эйс и сделала одну двойную ошибку, реализовав семь брейк-пойнтов из 14-ти, передает пресс-служба ФТК.

За два часа 32 минуты матча Елена сделала пять эйсов и столько же брейков, четырежды ошибившись при подаче. В третьем сете Рыбакина проигрывала со счетом 0:4, но смогла отыграться, перевести игру на тай-брейк, где уступила в напряженной борьбе. Итог игры - 6:2, 6:0.

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