Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле

За час с небольшим матча 27-летняя казахстанка выполнила один эйс и сделала одну двойную ошибку, реализовав семь брейк-пойнтов из 14-ти, передает пресс-служба ФТК.

За два часа 32 минуты матча Елена сделала пять эйсов и столько же брейков, четырежды ошибившись при подаче. В третьем сете Рыбакина проигрывала со счетом 0:4, но смогла отыграться, перевести игру на тай-брейк, где уступила в напряженной борьбе. Итог игры - 6:2, 6:0.

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