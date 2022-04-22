Задержан депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген
Данную информацию редакции Zakon.kz подтвердили в прокуратуре города Алматы. Официальное сообщение готовится.
Кайрат Кудайберген родился 25 декабря 1983 года в Алматы.
Трудовой стаж:
· Работал в Фонде развития предпринимательства «DAMU» (2004).
· Ведущий эксперт КазНИИС (Министерство юстиции РК).
· Заместитель директора Военно-технической школы Министерства обороны РК.
· Занимал различные должности в «Данабанке», «Казахалтын», «HSBC Банк Казахстан».
· Работал в акимате Восточно-Казахстанской области в рамках ротации Президента РК («Молодые кадры в регионы»).
· Заместитель директора Палаты предпринимателей г. Алматы.
· Заведующий сектором контроля Уполномоченного Президентом РК по защите прав предпринимателей.
· Генеральный директор строительной корпорации «SC Strоy Contract» Corporation (2011-2014).
· Владелец инвестиционного холдинга «Q3 Worldwide» (строительство, инновационные технологии, управленческий менеджмент и др.).
Прочие должности:
· Член попечительского совета РОО «Студенческие строительные отряды».
· Лектор и почетный член Форума лидеров KIMEP UNIVERSITY.
· Член Совета по делам молодежной политики при Президенте РК.
Выборные должности, депутатство:
· Депутат маслихата города Алматы (с 25.03.2018).
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