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Законодательство РК
09:50 22.04.2022

Задержан депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген

Кайрат Кудайберген Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
В Алматы задержан депутат маслихата Кайрат Кудайберген. Он находится в изоляторе временного содержания, передает Zakon.kz.

Данную информацию редакции Zakon.kz подтвердили в прокуратуре города Алматы. Официальное сообщение готовится.

Кайрат Кудайберген родился 25 декабря 1983 года в Алматы.

Трудовой стаж:

· Работал в Фонде развития предпринимательства «DAMU» (2004).

· Ведущий эксперт КазНИИС (Министерство юстиции РК).

· Заместитель директора Военно-технической школы Министерства обороны РК.

· Занимал различные должности в «Данабанке», «Казахалтын», «HSBC Банк Казахстан».

· Работал в акимате Восточно-Казахстанской области в рамках ротации Президента РК («Молодые кадры в регионы»).

· Заместитель директора Палаты предпринимателей г. Алматы.

· Заведующий сектором контроля Уполномоченного Президентом РК по защите прав предпринимателей.

· Генеральный директор строительной корпорации «SC Strоy Contract» Corporation (2011-2014).

· Владелец инвестиционного холдинга «Q3 Worldwide» (строительство, инновационные технологии, управленческий менеджмент и др.).

Прочие должности:

· Член попечительского совета РОО «Студенческие строительные отряды».

· Лектор и почетный член Форума лидеров KIMEP UNIVERSITY.

· Член Совета по делам молодежной политики при Президенте РК.

Выборные должности, депутатство:

· Депутат маслихата города Алматы (с 25.03.2018).

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