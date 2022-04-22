Кремация с точек зрения науки и религии: мнения сторонников и противников

Главный имам алматинской мечети «Али Мухаммед» Канатали Такиров рассказал, что кремация – это большой грех для верующих мусульман.

Согласно нормам исламского права, сжигание тела является очень большим грехом, потому что пророк Мухаммед строжайше запрещал плохо относиться к телу покойного. Согласно шариату, согласно религии ислама, согласно приказаниям Всевышнего Аллаха, человека нужно как можно быстрее похоронить, чтобы его тело не портилось. Тело покойного человека омывают особым образом, заворачивают в одежду, которая называется саваном, над ним читается заупокойная молитва, далее его с почтением и уважением относят на кладбище и хоронят согласно исламскому обряду под землей. Канатали Такиров

Протоиерей Вознесенского собора Алматы Александр Суворов отметил, что в современном казахстанском обществе кремация пока не стала традицией и менталитету граждан ближе традиционное погребение. Он пояснил, что в данном вопросе важно различать несколько вещей: есть традиция и есть догмат.

Согласно догматам церкви, никак судьба души не следует за судьбой тела. Поскольку тела тех же самых мучеников сжигали, топили и всячески издевались над ними. Но существует традиция. Традиция порой гораздо сильнее, чем какие-то религиозные догматы. Действительно, кремация не является традицией нашего общества, поэтому многие ее боятся и не воспринимают. По этой причине церковь следует за традицией, так было испокон веков. Кстати, в той же Москве отпевают в крематориях и ничего страшного в этом обряде нет. Александр Суворов

Кандидат биологических наук, заместитель генерального директора Института молекулярной биологии и биохимии им. Айтхожина Гульнара Исмагулова рассказала, что вопрос строительства крематория давно назрел для Казахстана, а особенно для Алматы.

Введение кремации поможет сохранить земли для нужд сельского хозяйства и полностью освободить города от новых захоронений и кладбищ. Только в нашем городе насчитывается более 40 действующих кладбищ, а сколько еще стихийных захоронений – неизвестно. Почему традиционный способ погребения с точки зрения науки не совсем желателен? Потому что после смерти человека могут использовать способ бальзамирования, а это замедляет процесс разложения тела в земле, что тоже влияет на состав почвы. Замгендиректора Института молекулярной биологии и биохимии Гульнара Исмагулова

Пандемия коронавируса, по словам биолога, показала, что тела людей, умерших от этой инфекции, предавать земле неправильно, потому что вирусы очень живучи и надолго сохраняются в почве. Они вымываются подземными водами, легко проникают на поверхность земли и вновь разносятся животными и птицами.

По мнению ученого, казахстанское общество в ближайшем будущем осознает все преимущества посмертной кремации. Однако выбор – кремация или традиционное погребение – должен оставаться за каждым человеком, вне зависимости от его вероисповедания, считает Гульнара Исмагулова.