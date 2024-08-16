Наука, провокации и повторение истории: как прошли публичные обсуждения по строительству АЭС в Алматы

19-е по счету общественные слушания по обсуждению инициативы строительства атомной электростанции в Казахстане прошли сегодня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Модераторами выступили член городского общественного совета Борис Жапаров, председатель Алматинского гражданского альянса Каиржан Абдыхалыков и президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Фото: Zakon.kz

Последняя, открывая встречу, рассказала, что присутствовала на прошлогодних и по совместительству первых общественных обсуждениях в селе Улкен:

"Я слушала мнение местного населения. Хочу сказать, что местное население уже много лет ждет перемен и строительства АЭС. Если говорить об атомной энергетике, то это "зеленые" технологии, которыми сегодня пользуются самые развитые государства мира".

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К слову, о бережном отношении к голубой планете. По информации директора Института энергетики и зеленых технологий Айнур Бегимбетовой, климатологи всего мира отмечают очевидную тенденцию изменения климата.

"Отечественные ученые Казахстана также подтверждают, что за последние 10 лет среднегодовая температура повысилась почти на 7% по сравнению с 2016 годом. Это свидетельствует о том, что климат меняется в исторически кратчайший промежуток времени, на глазах одного поколения. Мы уже сейчас превышаем нормы, установленные в климатической повестке", – утверждает спикер.

Бегимбетова считает строительство АЭС попросту необходимым на фоне текущей ситуации, поскольку атомная генерация оставляет минимальный углеродный след.

При этом, эксперты согласились с доводами противников строительства АЭС о том, что необходимо развивать ВИЭ, и – да, Казахстан активно этим и занимается. Однако ветер и солнце – нестабильные источники энергии и излишне полагаться на них не стоит. Именно по этой причине в мире отдают предпочтение более стабильной атомной генерации. Не стоит путать причину и следствие: не развитые страны могут позволить себе строительство АЭС, а АЭС делают страны развитыми за счет наличия постоянного источника энергии, возможности развивать производства и, соответственно, поднимать экономику.

В ходе дискуссии как печальный пример обратного решения была упомянута Германия, после бойкота мирного атома вынужденная закупать энергию у "соседей".

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Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин во время выступления сообщил, что были исследованы два района – Курчатов и Улкен. Оба сочли пригодными для размещения АЭС.

Фото: Zakon.kz

Вдобавок, если уж говорить о безопасности, те типы реакторов, с которыми ранее случались инциденты, в принципе не рассматривались казахстанскими специалистами как возможные варианты.

"Еще один миф – якобы пострадает озеро Балхаш. Мы изучили этот вопрос: станция потребляет количество воды, сопоставимое с 0,3% от естественного испарения с поверхности озера", – сказал Жантикин.

Вместе с тем эксперт отметил, что имеется большое количество инвестпроектов, которые Казахстан пока не в силах реализовать из-за нехватки электроэнергии.

Еще один аргумент, высказываемый противниками строительства АЭС – отсутствие квалифицированных кадров – был опровергнут генеральным директором Института ядерной физики Саябеком Сахиевым. Он напомнил, что уже много лет под Алматы работает исследовательский водо-водяной реактор и его прекрасно обслуживают.

Фото: Zakon.kz

"Более 27 тыс. казахстанцев получают препараты от онкологии, которые производим мы. Я это все говорю к тому, что у нас есть кадры, которые можно подготовить на базе Института ядерной физики", – заверил он.

Политолог Марат Шибутов в ходе своего выступления напомнил: в 2008-2009 годах строительство реактора уже обсуждалось, правда, его планировали разместить в Актау. Тогда в ходе обсуждений проект обрел массу противников – его коллективно "зарезали". Каков итог?

"Я был одним из первых, кто представлял проект АЭС в Мангистауской области с реакторами WB300 в 2007-2008 годах в Актау. Поэтому я давно знаком с этой тематикой. Мы принимали много различных решений под давлением общественности, и вместо нормального результата получали кризисы. Те, кто выступал против АЭС в 2018 году, говорили, что они снизили тарифы, но в результате отключились Риддер и Экибастуз. Такие популистские решения приводят к большим проблемам. Чем дольше мы будем откладывать решение по строительству АЭС, тем больше это повлияет на наше будущее", – уверен политолог.

Фото: Zakon.kz

Аргументированные выступления специалистов периодически прерывались выкриками с мест сидящих в зале. Дошло даже до оскорблений и антипропаганды вмешательства в эпохальную стройку соседних стран. Агрессивным оппонентам противостоял заслуженный энергетик Казахстана Марат Дулкаиров:

"Хотите электричество? Наверное, да. Между тем Казахстан уже дефицитный, и этот дефицит мы восполняем закупками из РФ. 55% дефицита на юге Казахстана, три линии на севере работают на пределе. А если не будет электроэнергии – не будет и воды, потому что насосы не будут работать".

Фото: Zakon.kz

Люди науки призвали собравшихся прислушаться к ним. Поддержали их и общественники. К примеру, Бибинур Ширалиева на сессии вопросов-ответов четко обозначила: решение по строительству АЭС должны принимать атомщики, физики и инженеры.

"Это должна быть узкая группа специалистов, которая обсуждает эту важную и сложную для страны тему. Мы не можем позволить, чтобы Казахстан отставал из-за дефицита электроэнергии. Мы должны бороться за развитие цивилизации. Мы должны привлекать крупные инвестиции и промышленные предприятия. Но как мы сможем это сделать, если у нас нет достаточных энергетических ресурсов", – заявила общественный деятель.

По итогам алматинских обсуждений ранее выступивший политолог Марат Шибутов признался журналисту Zakon.kz: все увиденное и услышанное напомнило ему ситуацию из прошлого, споры вокруг упомянутой Мангистауской АЭС.

"Видно группу лиц, которая объездила весь Казахстан, но не может доехать до Института ядерной физики. Там то же самое было. Вот только "заплатили" за их выступления, испортившие многообещающий проект, жители Актау. Это они испытывают нехватку воды. Как уже сегодня было сказано, поступление пресной воды зависит от электричества. Положение города настолько шаткое, что, возможно, население рано или поздно придется эвакуировать. Я приводил примеры, когда у нас под давлением общественности принимались решения, которые потом негативно сказывались на всей стране", – подметил он.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева подчеркнула, что, по ее мнению, главная задача мероприятия была решена – проинформировать население о реальной ситуации, о преимуществах и рисках.

Фото: Zakon.kz

"В Алматинской области, где и собираются строить, почти 100% высказались "за". Более того, один из выступавших сказал: "Сколько нам быть банановой республикой? Мы хотим современное развитое государство!". Я встречалась со студентами – они "за", потому что понимают, чем грозит дефицит электроэнергии. Мы вот об электромобилях говорим. Каких, если у нас электричества не хватает?" Бану Нургазиева

Фото: Zakon.kz

Так как из-за многочисленных нарушений регламента уделить внимание всем желающим задать свои вопросы не удалось, организаторы слушаний пообещали быть на связи и продолжить дискуссию, в том числе с экспертным мнением профессионалов.

1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана". В своем обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. По этой причине он предложил решить этот вопрос посредством проведения общенационального референдума.

В конце июня 2024 года президент Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года. Точную дату определит правительство Казахстана.