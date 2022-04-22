Генерал-майор полиции Нурлан Масимов подозревается в получении взятки – Антикор

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, Нурлан Масимов «подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса)».

По данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре отметили, что в настоящее время Нурлан Масимов «объявлен в розыск».

По делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Также в ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Нурлан Масимов является двоюродным братом бывшего председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова.

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