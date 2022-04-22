Генерал-майор полиции Нурлан Масимов подозревается в получении взятки – Антикор
Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, Нурлан Масимов «подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса)».
По данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В Антикоре отметили, что в настоящее время Нурлан Масимов «объявлен в розыск».
По делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
Также в ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Нурлан Масимов является двоюродным братом бывшего председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова.
Трудовой стаж:
оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2000-2003);
старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2003-2004);
старший оперуполномоченный УБЭСТ, Старший оперуполномоченный по борьбе с особо опасными преступлениями Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Алматинской области (2004-2005);
заместитель начальника по оперативной работе ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2005-2008);
начальник ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2008-2010);
первый заместитель начальника ДВД Алматинской области (2010-2018);
первый заместитель начальника ДП города Алматы (2018-2019);
начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан (05.2019-11.2019);
начальник Департамента полиции Павлодарской области (11.2019-17.01.2022).