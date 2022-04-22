Гастроэнтеролог рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста

Если резко начать есть все сразу и большими порциями, то можно создать стресс своему организму в виде вздутия, болей или спазмов в животе, а также может привести к долгому перевариванию пищи, метеоризму, рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

Гастроэнтеролог советует начать с небольших порций — 100-150 г пищи, и затем постепенно их увеличивать.

Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса – курицы или говядины – и лучше в отварном или запеченном виде, а любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака. Для лучшего усвоения белковой пищи употребляйте вместе с ней больше клетчатки в виде свежей зелени и овощных салатов. Кисломолочные продукты и натуральные соки также помогают подготовить организм к смене рациона. Исключите в первые дни жирные, жареные, копченые блюда, фастфуд и сладкие газированные напитки. Также стоит помнить, что алкоголь вредит здоровью даже в небольшом количестве. Наталья Морозова

Пост заканчивается празднованием Пасхи. Во время праздника врач посоветовала съесть одно яйцо, чтобы вернуть в рацион пищу животного происхождения, и можно позволить себе немного мучного: булочки либо кулич.

Желательно, чтобы выпечка была вчерашнего приготовления, так как свежая выпечка тяжеловата для переваривания. Тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, желательно совсем отказаться от сдобы, подчеркнула гастроэнтеролог.

Даже если вы не соблюдали строго пост, в день не стоит съедать больше 2-3 вареных яиц и хранить их можно не более двух дней в холодильнике. Постарайтесь не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съешьте одно яйцо, днем – пасху, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом. Наталья Морозова