Советы

Гастроэнтеролог рассказал, когда кофе становится опасным

кофе, враче норма, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 20:07 Фото: freepik
Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, какое количество кофе можно употреблять в течение дня без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру". По его словам, максимальная безопасная доза кофеина для взрослого человека составляет 400 миллиграммов в сутки.

"Это примерно соответствует шести чашкам эспрессо или двум-трем большим кружкам американо либо капучино. Такую норму считают допустимой международные и российские организации в сфере здравоохранения и санитарного контроля, включая Всемирную организацию здравоохранения и Роспотребнадзор", – пояснил специалист.

Лопатин подчеркнул, что указанная доза подходит только для здоровых людей. При наличии бессонницы, тревожных расстройств, тяжелых форм гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также гастрита или язвенной болезни потребление кофе следует сократить. Для беременных женщин безопасная норма кофеина, по словам врача, должна быть вдвое ниже.

Эксперт также отметил, что содержание кофеина в напитке может существенно различаться в зависимости от сорта зерен, способа приготовления и объема порции. Так, в 100 граммах арабики содержится в среднем 1-1,5 грамма кофеина, тогда как в робусте его может быть 2-3 грамма. Кроме того, фильтр-кофе или напиток, приготовленный в турке, зачастую содержит больше кофеина, чем американо или эспрессо.

Врач рекомендовал учитывать эти факторы при расчете суточного потребления кофе и ориентироваться не только на количество чашек, но и на крепость напитка.

Ранее мы сообщали, какая норма потребления воды должна быть в пожилом возрасте.

